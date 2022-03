Anbieter Frauentouren bietet etwa am 10. April eine Führung zu "Spannenden Spandauerinnen in der Zitadelle" an (12-14 Uhr) und am 26. April eine Tour zum Thema "Mythos Frauen- und Männerberufe" (17-19 Uhr): www.frauentouren.de/unsere-themen bzw. www.frauentouren.de/termine/fuehrungen

Bei beiden Anbietern sind Führungen auch auf individuelle Anfrage hin möglich.