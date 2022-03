Bei einem Unfall in einer Waschstraße im saarländischen St. Wendel ist ein Mitarbeiter schwer verletzt worden. Er sei am Dienstag zwischen zwei Autos eingeklemmt worden, nachdem ein 79 Jahre alter Kunde aus bislang unbekannten Gründen auf den Vorderwagen aufgefahren war, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 60-jährige Mitarbeiter sei ansprechbar gewesen, jedoch in ein Krankenhaus gebracht worden.