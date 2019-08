Hintergrund

Zehn deutsche Meisterschaften an einem Wochenende und an einem Ort - vom Bogenschießen über Schwimmen bis zur Leichtathletik: Das sogenannte Mini-Olympia in Berlin kam bei Felix Mairhofer sehr gut an. "Ich find’ es cool, dass es dieses Event gibt", sagt der DM-Dritte im Dreisprung, ergänzt aber: "Ich als Athlet habe von den anderen Sportarten nicht so viel mitgekriegt." Die Stimmung im Olympiastadion sei sehr gut gewesen, die Aufmerksamkeit mit 30.000 Zuschauern am Sonntag sehr hoch. "Grundsätzlich ist es eine coole Idee." Er selbst wurde bei der "Deutschen" in Berlin von seiner Mutter und seiner Oma angefeuert und unterstützt. (esc)