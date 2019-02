Sperrungen und Umleitungen

Wegen des Fastnachtsumzugs werden am Samstag, 2. März, einige Parkplätze und Straßen gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Der Hanfmarkt ist ab 8 Uhr gesperrt, ab 12 Uhr sind auch die Parkplätze Lohplatz und Neckarlauer nicht mehr erreichbar. Ab 12 Uhr wird die Wiesenbacher Straße ab dem Ortseingang ebenso gesperrt wie Neckar-, Haupt- und Bahnhofstraße.

In Richtung Neckargemünd fährt die Buslinie 35 laut RNV von 12 bis 16.30 Uhr zwischen den Haltestellen Schützenhausbrücke und Herrenweg über Wiesenbach mit einem Halt an der dortigen Haltestelle Kreisstraße. Von 16.30 bis 19.05 Uhr wird in die Richtungen Neckargemünd und Wieblingen zwischen den Haltestellen Schützenhausbrücke und Stadttor durch den Hollmuthtunnel umgeleitet. In Richtung Wieblingen fährt die Linie 35 von 12 bis 17 Uhr zwischen den Haltestellen Eichendorfstraße und Schützenhausbrücke über Wiesenbach. (luw)