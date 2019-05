Von Constanze Werry

Er macht lange satt, hat wenige Kalorien und enthält reichlich sekundäre Pflanzenstoffe, denen eine antibakterielle sowie krebshemmende Wirkung zugeschrieben wird. Was klingt wie ein Superfood der Extraklasse, ist schlicht Spargel.

Während der Saison wird man geradezu überschüttet mit den weißen und grünen Stangen - doch ein genauer Blick lohnt sich, um auch wirklich frische Ware zu erwischen. Frisch gestochener weißer Spargel glänzt leicht, ist prall, die Enden sind nicht verholzt, die Stangen quietschen, wenn man sie aneinanderreibt und brechen leicht.

Bevor er weiterverarbeitet wird, muss weißer Spargel komplett geschält werden. Eventuell verholzte Enden werden gekappt. Bei grünem Spargel genügt es, das untere Drittel zu schälen.

Hintergrund Spargel ist botanisch gesehen verwandt mit Zwiebel, Schnittlauch und Knoblauch und enthält wie diese charakteristische, schwefelhaltige Stoffe, wie das Bundeszentrum für Ernährung erläutert. Verantwortlich für den typischen Spargelgeschmack ist die Asparagussäure - wobei Asparagus nichts anderes ist als der lateinische Name für Gemüsespargel (Asparagus officinalis). Rund jeder zweite [+] Lesen Sie mehr Spargel ist botanisch gesehen verwandt mit Zwiebel, Schnittlauch und Knoblauch und enthält wie diese charakteristische, schwefelhaltige Stoffe, wie das Bundeszentrum für Ernährung erläutert. Verantwortlich für den typischen Spargelgeschmack ist die Asparagussäure - wobei Asparagus nichts anderes ist als der lateinische Name für Gemüsespargel (Asparagus officinalis). Rund jeder zweite Spargelesser verfügt genetisch bedingt über ein Enzym, das beim Abbau der Asparagussäure schwefelhaltige Verbindungen freisetzt. Diese werden über den Urin ausgeschieden, der dadurch unangenehm riecht. Klassischerweise wird Spargel in kochendem Wasser, das mit Salz und Zucker gewürzt wurde, für etwa eine Viertelstunde gekocht. Ein Spritzer Zitrone im Wasser sorgt dafür, dass weißer Spargel auch schön weiß bleibt und sich nicht gelblich verfärbt. Serviert wird Spargel traditionell mit zerlassener Butter, Sauce Hollandaise (s. Rezept), Kartoffeln, rohem oder gekochtem Schinken. Er schmeckt aber auch als Salat. Dafür eignet sich besonders günstigerer Spargelbruch, der zunächst klassisch gekocht wird und anschließend mit Vinaigrette zubereitet.

[-] Weniger anzeigen

Ein besonders intensives und pures Geschmackserlebnis bietet Spargel, wenn er im Backofen gegart wird - ohne viel Wasser, das ihn doch auch immer ein bisschen auslaugt. Dazu den geschälten Spargel auf ein Backpapier legen, mit etwas Wasser beträufeln, kleine Butterflöckchen darauf verteilen, den Spargel salzen und eine Prise Zucker darüberstreuen. Dann das Ganze mit Küchengarn wie ein Bonbon zusammenbinden und bei 180 Grad Ober-/Unterhitze für 20 bis 30 Minuten in den Ofen schieben.

Grüner Spargel schmeckt kräftiger als weißer und enthält viel Vitamin C. Aufgrund seines intensiveren Aromas lässt er sich gut mit Schweinefleisch, Rindfleisch, Räuchertofu oder auch Miso kombinieren.

Spargel schmeckt aber nicht nur gegart, sondern auch roh. Er hat dann ein feines Aroma nach jungen Erbsen. Einfach mal ausprobieren: Eher dünne Spargelstangen schälen und anschließend in feine Scheiben schneiden. Damit lässt sich wunderbar ein frischer Salat verfeinern.

Ganz frisch schmeckt Spargel natürlich am besten. Wer sich eine Portion gönnt, sollte mit einem Pfund pro Person rechnen, wenn die Delikatesse beim Essen die Hauptrolle spielt. Als Vorspeise oder Beilage tut es auch die Hälfte.

Wenn es sein muss, übersteht Spargel aber auch ein bis zwei Tage im Kühlschrank. Am besten wird er dann fest in ein feuchtes Tuch eingeschlagen. Und über die Saison hinaus lässt sich Spargel genießen, wenn er geschält und eingefroren wird. So hält er sich bis zu zwölf Monate.