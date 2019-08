Paris (dpa) - Für die französische Filmlegende Alain Delon geht es nach einer Herz-Kreislauf-Schwäche und einer leichten Hirnblutung offenbar wieder gesundheitlich bergauf. Dem 83-Jährigen gehe es besser und besser, schrieb sein Sohn Alain-Fabien Delon zu einem Foto seines Vaters auf Instagram. Der 25-Jährige bedankte sich für alle Nachrichten an seinen Vater. «Er umarmt euch». Das Foto zeigt einen lächelnden Alain Delon in einem roten Polohemd. Zuletzt wurde bekannt, dass der 83-Jährige bereits vor einigen Wochen in einem Pariser Krankenhaus operiert wurde.