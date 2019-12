Sydney (dpa) - Im Südosten Australiens fürchten die Rettungskräfte angesichts der gewaltigen Buschbrände um das Leben sieben verschollener Menschen. Vier von ihnen wurden in Victoria vermisst gemeldet, drei weitere nebenan in New South Wales. Zuvor war die offizielle Zahl der Todesopfer bereits auf zehn gestiegen, nachdem ein Feuerwehrmann unter dramatischen Umständen ums Leben gekommen war: Ein von den Flammen ausgelöster Feuer-Tornado hatte sein zwölf Tonnen schweres Einsatzfahrzeug in die Höhe gerissen. Es landete auf dem Dach. Der Fahrer starb, zwei Kollegen wurden verletzt.