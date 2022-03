Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Versammlungen in Hessen wegen des Kriegs seien bislang weitgehend friedlich und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine habe es aber bereits mehrere Sachbeschädigungen am russischen Generalkonsulat in Frankfurt gegeben. Dabei handele es sich um Farbschmierereien, Graffitis und Plakate, die am Generalkonsulat festgestellt wurden, erklärte das Ministerium.

Der hessischen Polizei lägen auch wenige polizeilich bestätigte Fälle von Vandalismus vor. Dabei handele es sich konkret etwa um eine Sachbeschädigung an einem Gedenkstein eines russischen Soldatenfriedhofs in Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen. Zudem sei an einer Eingangstür einer russisch-orthodoxen Kirche in Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen der Schriftzug "Kein Krieg" aufgesprüht worden. Hinweise auf die Verursacher liegen laut Ministerium in beiden Fällen nicht vor.