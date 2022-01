> Die Parkraumbewirtschaftung in Handschuhsheim wurde 2017 eingeführt, um das Parken von Pendlern zu unterbinden. Das Ziel war, Anwohnern mehr Parkraum zu geben. Damals wurde lediglich eine H-Zone im Ortskern eingeführt. Prompt parkten die Pendler dann außerhalb der Zone, was wiederum den Anwohnern in den anderen Bereichen Handschuhsheims die Parkplatzsuche erschwerte. Im Jahr 2019 wurden deshalb der Norden und Osten des Stadtteils in die Parkraumbewirtschaftung mit einbezogen. Die ursprüngliche Zone H wurde abgeschafft, dafür wurden die Zonen H1, H2 und H3 eingeführt. Die Zonengrößen wurden damals von einer Arbeitsgruppe festgelegt und in der bestehenden Form befürwortet. Allerdings sind die Zonen nicht regelkonform. Mittelfristig ist deshalb geplant, die Parkzonen zu überarbeiten. Außerdem soll die Verwaltung ein gesamtstädtisches Parkraumbewirtschaftungskonzept erarbeiten. Laut Stadt soll eine erste Informationsvorlage dazu voraussichtlich im Juni 2022 in den Gremienlauf gehen. shy