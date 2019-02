Hendrik Wagner, Rückraumspieler SG Leutershausen: "Wir waren am Ende ein bisschen zu hektisch und hatten keinen kühlen Kopf mehr. Dadurch haben wir es nicht geschafft, in der wichtigen Phase die richtigen Entscheidungen zu treffen. So sind wir jetzt erst mal enttäuscht - das Unentschieden fühlt sich auf jeden Fall wie ein verlorener Punkt an."

Stefan Pohl, Trainer TVG Großsachsen: "Dieses Derby war keineswegs unfair. Beide Abwehrreihen waren diesmal extrem gut auf die gegnerischen Angreifer eingestellt, das sieht man am Endergebnis. Leider haben wir es nicht geschafft, noch mehr aus unseren Chancen zu machen. In unserer Situation ist dieser Punkt aber extrem viel wert. Wir müssen weiter unsere Spiele gewinnen, denn wir sind da unten noch lange nicht raus."

Yannick Stippel, Kreisläufer SG Leutershausen: "Am Ende kam dann alles zusammen: Irgendwie waren wir zu inkonsequent in der eigenen Chancenverwertung, dann haben wir uns Würfe genommen, die eigentlich keine richtigen Möglichkeiten waren - und hatten mit zwei Pfostentreffern in der Schlussphase auch noch Pech."(rnz)