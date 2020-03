Anreise: Condor fliegt vier Mal wöchentlich nonstop von Frankfurt nach Mahé, der Hauptinsel der Seychellen. Ab 450 Euro, www.condor.com

Unterkunft: Praslin: Die direkt am Strand gelegenen Islander Apartments für 2 Personen ab 88 Euro pro Nacht; www.seyvillas.com/115/appartement-islander; La Digue: Die Bungalows von Chez Michelin liegen in einem tropischen Garten t. Wahlweise mit Küche oder nur als Zimmer buchbar - ab 80 Euro. Der sehr schöne Strand Anse Severe und der Bootsanleger sind jeweils in ca. 10 Minuten zu Fuß zu erreichen.

https://www.pensionresidence.com

Rumkommen: Zwischen den Hauptinseln bieten zwei Anbieter mehrmals täglich Fähr-Verbindungen an. Von Mahé nach Praslin (ca. 50 Euro) dauert die Überfahrt eine Stunde und von Praslin nach La Digue (ca. 15 Euro) 15 Minuten: http://www.catcocos.com und www.iif-catrose.com (nur La Digue – Praslin).

Auf Mahé und Praslin gibt es ein gut ausgebautes Busnetzwerk. Jede Fahrt kostet umgerechnet 50 Cent. Die Busfahrpläne kann man sich hier herunterladen: http://www.sptc.sc/schedule/

Auf La Digue sind – bis auf wenige Ausnahmen – nur Fahrräder erlaubt, diese gibt es für ca. 8 Euro pro Tag.Um die Insel Curieuse zu besuchen, bucht man am besten ein Wassertaxi. Beispielsweise unter www.bellavitacharter.eu. Die dreistündige Crystalkayaks-Tour im transparenten Kayak auf La Digue kann man entweder online für 40 Euro auf https://tourbookers.com buchen oder direkt (etwas günstiger) bei Anis Jakob per Whatsapp +2482747457. Zzgl. Eintritt von umgerechnet 8 Euro für den L’Union Estate Park, in dem sich der Traumstrand Anse Source d’Argent befindet.