Beim Öffnen der Champagnerflasche schaut man nach dem Entfernen der Folie die Gäste an und dreht sechs Mal am Drahtkörbchen. Dann wird der Korken nicht in der Flasche gedreht, sondern die Flasche um den Korken, bis er kommt und man den Seufzer hört. Foto: Jens Kalaene/dpa