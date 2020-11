Anreise: Wer mit dem Auto anreisen möchte, gelangt am besten über die Fährverbindung der Stena Line an die schwedische Westküste. Die direkte Deutschland-Schweden-Route verbindet täglich über Nacht Kiel mit Göteborg. Direktflüge nach Göteborg starten von mehreren deutschen Flughäfen. Von Göteborg ist der Vänernsee mit dem eigenen Auto oder einem Mietwagen noch etwa 90 Kilometer entfernt (Slchoss Läckö: 150 Kilometer).

Corona-Beschränkungen: Die deutsche Regierung hat am 14. Juli 2020 ihre generelle Reisewarnung für Schweden aufgehoben. Allerdings wird aufgrund hoher Infektionszahlen vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Regionen Stockholm, Uppsala, Örebro, Jönköping, Jämtland und Östergötland und seit dem 1. November zusätzlich nach Dalarna, Halland, Kronoberg, Skåne, Västmanland und Västra Götaland (Spiken und Lidköping am Vänernsee), gewarnt (Stand: 06.11.2020). Sie gelten als Risikogebiete. Schweden selbst hat keine Quarantänepflicht für Reisende. Staatsangehörige der EU unterliegen keinen Einreisebeschränkungen. Die Lage ändert sich ständig. Informationen über mögliche Einschränkungen und aktuelle Bestimmungen gibt es unter www.visitsweden.de, www.auswaertiges-amt.de sowie www.government.se (in Englisch).

Ferienhäuser: Novasol bietet Hunderte sogenannter "Zurück zur Natur"-Ferienhäuser in ganz Europa an: von der kargen Einöde auf den Lofoten bis zur Einsiedelei auf Kreta, von rustikal bis luxuriös. Diese umweltnahen Ferienhäuser unterscheiden sich schon durch einen günstigeren Energieverbrauch von anderen, www.novasol.de.

Kanu fahren: Naven Outdoor Experience bietet Kanus und Kajaks zum Verleih am Schloss Läckö (oder auf Navensberg) an. Das Paddeln in dem Archipel rund um die Insel Kållandsö bietet eine wunderschöne Aussicht auf eine Vielzahl kleinerer Inseln sowie einen weitreichenden Blick auf das Schloss Läckö und den Fischerhafen Spiken. Naven bietet auch geführte Touren und Kurse für Anfänger an. Weitere Infos unter www.naven.se.