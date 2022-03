Schülerinnen und Schülern, die vor Abschlussprüfungen stehen, können sich in den kommenden Wochen online Rat holen. Hessen biete erstmals Videosprechstunden an, um angesichts der Belastungen durch die Corona-Pandemie und die Prüfungsvorbereitungen psychologische Unterstützung zu ermöglichen, teilte das Kultusministerium am Mittwoch in Wiesbaden mit. Eine Abschlussprüfung schreiben zu müssen, sei schon in normalen Zeiten eine Herausforderung, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Die Pandemie habe diese noch einmal vergrößert.