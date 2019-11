Washington (dpa) - Trotz einer Panne bei der Präsentation hat Tesla bereits wenige Tage nach der Vorstellung 187 000 Bestellungen für seinen futuristisch anmutenden Elektro-Pickup erhalten. Das teilte Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter mit. Am Vortag hatte er noch geschrieben, bislang seien 146 000 Bestellungen für den «Cybertruck» eingegangen - und zwar ganz ohne Werbung. Musk hatte den Wagen am Donnerstag in Los Angeles vorgestellt. Die Demonstration der Fenstersicherheit ging dabei schief: Das «Tesla-Panzerglas» zeigte Risse, als bei der Show eine Metallkugel dagegen geworfen wurde.