Am Wochenende soll es richtig warm werden. Foto: Arne Dedert/dpa

Am Wochenende soll es über 30 Grad Celsius heiß werden. Und das fast überall in Deutschland. An einigen Orten soll die Temperatur sogar auf 38 Grad steigen. Kommt jetzt doch noch eine Hitzewelle?

Experten sagen: Das warme Wetter hält sich nur ein paar Tage. In der neuen Woche kommt schon wieder kühlere Luft zu uns. Teilweise wird es dann nur noch 22 Grad warm. Wer also bei Hitze ins Freibad will, der sollte sich beeilen.