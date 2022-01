Anreise: Mit der Bahn von Heidelberg aus über Ulm, Memmingen, Bregenz nach Dornbirn (Umstiege), von dort mit dem Bus nach Egg und in die Schetteregg. Fahrtzeit insgesamt ca. fünf Stunden. Alternativ mit dem Auto von Heidelberg aus über A 6, A 8 und A 7, via Dornbirn, für die knapp 360 km sollte man je nach Verkehr etwa viereinhalb Stunden einplanen.

Unterkunft: In der Eco Lodge Fuchsegg Schetteregg kostet eine Übernachtung im Loft o.ä. inklusive Frühstück und Abendkulinarik ab 190 Euro/Person.

Skifahren: Das Skigebiet Schetteregg bietet sich vor allem für Familien mit Kindern an und ist dank Nordhanglange auch ohne ausladende Beschneiungsanlagen recht schneesicher. Die Anlagen für die Kleinsten sind kostenlos nutzbar, der Tagesskipass für Erwachsene kostet in der Hauptsaison 36,50 Euro, für Kinder 20 Euro. Skilangläufer finden vor Ort eine Loipe und im nahen Hittisau etliche empfehlenswerte weitere Routen, Wanderer am Fuße der Winterstaude schöne Touren.

Allgemeine Auskünfte:Schetteregg ist ein Ortsteil der Marktgemeinde Egg im Bregenzer Wald; im Grunde genommen ist es aber vor allem ein Familien-Ski- und Wandergebiet. Die 15 Einwohner sind regelmäßig in klarer Unterzahl, flankiert werden die Pisten und Wanderwege von rund 150 Ferienhäusern und ein paar Gasthäusern/Gasthöfen. Weitere allgemeine Informationen unter www.schetteregg.at und www.bregenzerwald.at.