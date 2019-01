Anreise: Per Bahn nach Lindau/Bodensee, per Taxi ca. 20 Minuten bis Scheidegg - Per PKW: A5 Richtung Karlsruhe, A8 Richtung Stuttgart/Ulm, A7 Richtung Memmingen/Kempten, am Kreuz Memmingen auf B96 Richtung Leutkirch/ Sigmarszell, B308 nach Scheidegg

Alles Käse: Während der Scheidegger Käsewochen vom 9. bis 24. Februar 2019 kann man zwischen unterschiedlich langen, geführten Wanderungen zum Thema Käse wählen. Auch Fackelwanderungen und Kutschfahrten gehören zum Angebot.

Aktivitäten: Unbedingt ansehen sollte man das Handwerkermuseum "Heimathaus" in Scheidegg, Führungen Mi. und jeden ersten und dritten So. im Monat. Das Museum präsentiert u.a. eine Wohnung um 1900, eine alte Schulstube, einen Tante-Emma-Laden, eine Schlosserei, eine Schindelmacherei, eine Käsehandlung - Skywalk Allgäu am Ortsrand von Scheidegg, Naturerlebnis- und Baumwipfelpfad mit Aussichtsplattform.

Geöffnet November bis Mitte März: Do. bis So., 11 bis 17 Uhr. In den übrigen Monaten täglich von 10 bis 18 Uhr: www.skywalk-allgaeu.de

Käserei Böserscheidegg: Führungen Mi. und Sa., www.kaeserei-boeserscheidegg.de - Die Käserei liegt an der Allgäuer Käsestraße, an der sich mehrere Heumilch-Sennereien und Hofkäsereien befinden: www.allgäuer-käsestrasse.de

Übernachten: Hotel & Gasthaus "Zum Hirschen",Kirchstraße 1, 88175 Scheidegg, Tel. 08381.2119, E-Mail: info@zumhirschenscheidegg.de, www.zumhirschenscheidegg.de, Traditionshaus. Familienbetrieb seit 1932. Hotel mit 9 modernen Zimmern und 2 Suiten mitten in Scheidegg. Das Restaurant bietet Allgäuer Spezialitäten mit überwiegend Produkten aus der Region.

Preise: EZ 88 €, DZ 138 €, Suite 148 € inkl. Frühstücksbüfett - Wellnesshotel Birkenmoor, Am Brunnenbühl 10, 88175 Scheidegg, Tel. 08381.9200- 0, E-Mail: info@hotel-birkenmoor.de, www.hotel-birkenmoor.de - 3-Sterne Hotel Garni am Ortsrand von Scheidegg mit Bergsicht. 16 moderne, helle EZ und DZ, Hallenbad und Saunalandschaft, Wellness-Anwendungen. Preis ab 2 Nächten: 55 € / Person inkl. Frühstück, Hallenbad- und Saunanutzung

Allgemeine Informationen: Scheidegg Tourismus, Rathausplatz 8, 88175 Scheidegg im Allgäu, Tel. 08381.89555, E-Mail: info@scheidegg.de, www.scheidegg.de