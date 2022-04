Schefflenz. (pol/rl) Wiedermal beschädigte ein wahrscheinlich unaufmerksamer Autofahrer die Zapfsäule einer Tankstelle. Das meldete die Polizei am Dienstag.

Der Fahrer eines weißen Audi A4 hatte am Montagabend in Oberschefflenz gegen 20 Uhr an einer Zapfsäule der Tankstelle in der Hauptstraße gehalten. Er betankte seinen Wagen, bezahlte normal den Sprit an der Kasse und ging zu seinem Wagen zurück.

Nun fuhr er nun los, allerdings ohne die Zapfpistole aus seinem Auto genommen zu haben und riss diese aus der Zapfsäule. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der Unbekannte davon.

Das ermittelnde Polizeirevier Mosbach sucht nun Zeugen des Unfalls und Hinweise auf den Fahrer des weißen Audi A4. Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 06261/8090 zu erreichen.