Leipzig (dpa) - Der Schauspieler Dieter Bellmann ist tot. Der langjährige Hauptdarsteller der beliebten ARD-Serie «In aller Freundschaft» starb bereits am Montag mit 77 Jahren in Leipzig. Das teilte der Mitteldeutsche Rundfunk unter Berufung auf seine Witwe am Mittwoch mit. «Wir nehmen Abschied von einem guten Freund, der in seiner Rolle wie auch als Mensch eine ganz herausragende Figur bei "In aller Freundschaft" war», sagte MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi. Der Tod kam für alle überraschend, wie eine Sprecherin der Produktionsfirma Saxonia Media sagte.