Schatzkiste in der Talstraße: In der Scheune stehen viele antike Gebrauchsgegenstände, vorzugsweise aus den Fünfzigern. Foto: Dorn

Dirk Heckmann, der sonst in der Talstraße residiert, hat einen „Showroom“ mit allerhand Raritäten direkt an der B 3 eröffnet. Foto: Dorn

> Das Autohaus Gärtner direkt an der B 3, 1950 gegründet zunächst noch mit einer Tankstelle, steht seit knapp zwei Jahren leer. Eine Zeit lang sah es danach aus, als könnten auf diesem 6000 Quadratmeter großen Gelände in Schriesheimer Bestlage – dazu gehört auch die mittlerweile geschlossene "Matratzen-Concord"-Filiale – 30 Doppel- und Reihenhäuser entstehen. Daran gab es im Ausschuss für Technik und Umwelt im März 2019 und später im Gestaltungsbeirat Kritik: weniger wegen der Nachnutzung als Wohngebiet, sondern wegen der Art der Bebauung und der Verkehrsanbindung. Daraufhin dachte die Stadt über ein Bebauungsplanverfahren nach, um besser mitreden zu können. Mitte Juli wendete sich das Blatt: Das Seniorenheim "Edelstein", das in der Talstraße mit seinen eigenen Neubauplänen gescheitert war, soll nun aufs Gärtner-Gelände ziehen, mit Gärtner wurde eine Einigung erreicht. Für Bürgermeister Hansjörg Höfer "eine große Chance für Schriesheim". Kurz darauf beschloss der Gemeinderat einen Ideenwettbewerb für das Areal. hö