> Théo Kerg gilt heute als einer der bedeutendsten Künstler Luxemburgs im 20. Jahrhundert. Wie der Kleinstaat auch, war Kergs Leben sowohl von Frankreich wie von Deutschland geprägt: 1909 im Bergbaustädtchen Niederkorn geboren, studierte er später an der Pariser Sorbonne und war später, bis 1933, Schüler Paul Klees in Düsseldorf. Sein Verhältnis zum eigenen Land war nicht immer frei von Spannungen, seine erste Ausstellung mit abstrakten Werken Mitte der 30er Jahre erntete in Luxemburg Hohn und Spott. Letztlich verbrachte er nach Angaben seines Sohnes Carlo nur 33 seiner insgesamt 84 Lebensjahre im Großherzogtum; insgesamt lebte er an 28 verschiedenen Orten in drei Ländern.

Obwohl Kerg immer ein Freigeist war, gab es in der Nachkriegszeit in seiner Heimat Debatten über seine Kollaboration mit dem NS-Besatzungsregime. Erst eine Doppelausstellung in der Hauptstadt 2013, zu Kergs 20. Todestag, rehabilitierte den Künstler wieder. 1946 emigrierte Kerg frustriert nach Paris – er saß in Luxemburg 1944 für ein Jahr in Untersuchungshaft –, 1957 wurde er Gastprofessor an der der Werkkunstschule Kassel.

Kerg war künstlerisch ungemein vielseitig – als Maler, Grafiker, Bildhauer und Glasgestalter. Dabei entwickelte er seine eigene Kunstrichtung, den "Taktilismus", in dem eher ungewöhnliche Materialien wie Sand, Kunstharz, Kies, Leinwand und Jute verarbeitet wurden. Auch der Einfluss des Lichtes war für ihn maßgeblich. In der Region gestaltete er die Fenster und den Kreuzgang der neuen Kuppelkirche in Neckarhausen und die Bestattungshalle auf dem Mannheimer Hauptfriedhof. Am 4. März 1993 starb Kerg im burgundischen Chissey-en-Morvan, wo er sich ein Bauernhaus zu einem Atelier hatte umbauen lassen. hö