Dort trifft der 26 Jahre alte Davis-Cup-Profi aus Donaueschingen auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic, der sich zuvor trotz anfänglicher Mühe gegen seinen serbischen Landsmann Filip Krajinovic 7:6 (9:7), 6:3 durchgesetzt hatte. Koepfer bezwang den erst 18 Jahre Italiener Lorenzo Musetti 6:4, 6:0. Koepfer spielte stark, Musetti musste sich nach dem ersten Satz an der Schulter behandeln lassen und war dann chancenlos.

Der 33 Jahre alte Djokovic, der bei den US Open im Achtelfinale wegen einer Unsportlichkeit disqualifiziert worden war, hatte mit dem Weltranglisten-29. Krajinovic zunächst einige Mühe und kassierte direkt im ersten Aufschlagsspiel ein Break. Den ersten Satz gewann er schließlich im Tiebreak, ehe er nach 2:07 Stunden einen Matchball verwandelte. Der Serbe strebt bei dem Sandplatzturnier in Italiens Metropole bereits seinen 36. Masters-Titel an.

Zuvor waren bei dem Vorbereitungsturnier auf die French Open bei den Damen die top-gesetzte Simona Halep und Titelverteidigerin Karolina Pliskova ins Viertelfinale eingezogen. Die 28 Jahre alte Rumänin Halep bezwang Dajana Jastremska aus der Ukraine mit 7:5, 6:4. Die French Open beginnen am 27. September in Paris.

