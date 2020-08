Anreise:Über die A 6 erreicht man das Zentrum des Saarlands meist staufrei in eineinhalb Stunden. Am Ziel angekommen, kann man das Auto ruhig stehen lassen und umweltfreundlich mit dem ÖPNV weiterfahren. Wer mindestens zwei Übernachtungen gebucht hat, kommt in den Genuss der Saarland Card und darf Busse und Bahnen im öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen.

Das Besondere: Viel Grün, viel Natur, viel Platz zum Wandern und zum Radeln. Der Bostalsee als Campingparadies. Außerdem eine gute, deftige Küche, die nach französischem Einfluss schmeckt. Spezialitäten: Dibbeleabbes oder Bibbelschesbohnesupp.

Sehenswürdigkeiten: Das Industriedenkmal und Unesco-Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Das Saarpolygon an die 2012 zu Ende gegangene Ära des Steinkohlebergbaus. Saarlouis – Festungsstadt des Sonnenkönigs.

Weitere Infos www.urlaub.saarland