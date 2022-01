Reuter setzt auf Hoffenheim

Ein Fußball-Weltmeister von 1990 sollte es eigentlich wissen. Stefan Reuter (Foto: dpa) jedenfalls, der unter Franz Beckenbauer 1990 in Italien den Goldpokal gewonnen hat, ist davon überzeugt, dass "Hoffe" weiter ganz vorne mitmischen wird. "Eine richtig gute Mannschaft, sie stehen nicht umsonst da oben." Sogar bis zum Ende? "Ja, klar. Sie sind richtig gut besetzt, haben eine gute Geschwindigkeit und spielen unaufgeregt. Es ist ihnen natürlich zuzutrauen, dass sie da vorne drin bleiben", sagte der Augsburger Manager in kleiner Medienrunde.

Hoeneß schützt Kramaric

Andrej Kramaric muss weiter auf sein 100. Pflichtspieltor für die TSG warten. "Ich sehe ihn nicht hadern", beantwortete Hoeneß die diesbezügliche RNZ-Frage. Er marschiert, er ist voll dabei beim Anlaufen, alles andere wird kommen. Solche Phasen hat Andrej schon öfter gehabt", so der TSG-Trainer weiter. Und dann in gewohnt vorsichtiger Art: "Wenn Andrej wieder trifft, heißt das nicht automatisch, dass wir noch erfolgreicher sind." Auch Reuter macht den Torjäger mit Ladehemmung nicht nur an seinen Toren fest: "Geiger, Baumgartner, Kramaric – die spielen das richtig gut im Mittelfeld. Da ist es schwer in die Zweikämpfe zu kommen, weil sie immer klatschen lassen. Dann haben sie ein breites Positionsspiel mit den Außen. Sie sind sehr zielstrebig und schnell." awi