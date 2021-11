Rund ums Spiel: Akpoguma blüht auf

Die Szene war sinnbildlich: Kurz vor der Halbzeit klärte Kevin Akpoguma mit dem Kopf eine Leipziger Flanke Richtung Eckfahne, setzte zum Sprint an, war vor seinem Gegenspieler am Ball und klärte zum Abstoß. Danach stand "Akpo" an der Werbebande, schnaufte kurz durch und die Fernsehkameras zoomten ran. Die Botschaften, die der 26-Jährige unmissverständlich vermittelte in diesem Moment: Ich hab’ hier alles im Griff. Akpoguma blüht auf der rechten Joker-Position zurzeit regelrecht auf. Trainer Hoeneß sagt: "Er ist in erstaunlich guter Form, nimmt sein Herz in die Hand, bringt athletisch alles mit, ist taktisch clever und hat immer wieder Lösungen nach vorne." Wie in der 24. Minute, als er den Übersteiger auspackte, seinen Gegenspieler im Dribbling austrickste und mit dem Linken per Dropkick abschloss. Ein Tor blieb dem Verteidiger mit dem Offensivdrang zwar verwehrt, die Auszeichnung zum "Man of the match" der RNZ hat er dagegen sicher. nb