Übernachtung: Als Basis ideal sind die Ostseebäder Sellin, Baabe und Göhren mit einer reichhaltigen Infrastruktur an Hotels, Pensionen, Ferienhäusern, Ferienwohnungen, Ferienappartements. Auf dem Mönchgut selbst sind die Übernachtungsmöglichkeiten begrenzt. Beispiele: Hotel und Gasthof zur Linde in Middelhagen, DZ/F ab 75 Euro, www.zur-linde-ruegen.de; Zollhaus Klein Zicker, Ferienwohnungen ab 66 Euro; Sonnensegler in Thiessow, Ferienwohnungen ab 66 Euro; www.moenchguter-zimmervermittlung.de

Tourentipp: Speziell für Radler sowie Familien mit Kindern gibt es sehr schöne Modultouren. Zum Beispiel mit dem Rasenden Roland von Putbus nach Baabe und vom Hafen Bollwerk mit der Fähre zurück nach Lauterbach. Ähnlich populär ist der Radzfatz-Bus mit Anhänger, bei dem Radler auch längere Touren in eine Richtung unternehmen können.

Weitere Infos unter www.ruegen.de,

www.biosphaerenreservat-suedostruegen.de oder www.auf-nach-mv.de