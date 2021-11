Anreise: Die beste Verbindung ab Frankfurt bietet derzeit Brussels Airlines mit Zwischenstopp in Brüssel. Preise je nach Saison ab 420 Euro, www.brusselsairlines.com.

Einreise: Der Reisepass muss bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein. Das Visum kann man direkt bei der Einreise am Flughafen von Kigali für 50-US-Dollar erwerben. Alle geimpften Reisenden, die in Ruanda ankommen, müssen trotzdem ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen, das bei Abflug nicht älter als 72 Stunden ist. Ein zweiter PCR-Test wird bei der Ankunft durchgeführt, die Ergebnisse werden spätestens nach 24 Stunden geliefert. In dieser Zeit müssen die Reisenden im gebuchten Hotel in Selbst-Isolation.

Unterkunft: Das Hotel Cleo direkt am Kivu-See. Doppelzimmer mit reichhaltigem Frühstück auf der Terrasse mit Blick auf den See ab 150 Euro, https://cleohotel.rw; Für Abenteurer sind die Safari Zelte von Red Rocks eine günstige Option. Pro Person 25 Euro inklusive Frühstück. Hier kann man auch Touren in den nahe gelegenen Vulcanos National Park buchen, www.redrocksrwanda.com

Weitere Infos: www.visitrwanda.com