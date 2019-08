Geboren am 22. September 1979 in Neapel

Ausbildung und Beruf: Der italienische Schriftsteller und Journalist ist studierter Philosoph. In seinem literarischen Werk und seinen Reportagen beschäftigt er sich mit organisierter Wirtschaftskriminalität.

Leben und Werke: 2006 veröffentlichte Saviano die dokumentarische Studie „Gomorrha“, in der er die Praktiken der Camorra-Clans in Neapel und deren Vernetzung mit legalen Wirtschaftsstrukturen und der Politik beschreibt. Das Buch machte Saviano berühmt und brachte ihm mehrere Auszeichnungen ein, so den prestigeträchtigsten Literaturpreis Italiens „Premio Viareggio“. Es wurde in mehr als 50 Ländern übersetzt (weltweit wurden mehr als 10 Millionen Exemplare verkauft) und verfilmt. Nach der Veröffentlichung von „Gomorrha“ erhielt Saviano Morddrohungen; seither steht er unter Polizeischutz. 2009 erschien sein Buch „Das Gegenteil von Tod“, in dem er in Reportagen die Ausweglosigkeit junger Männer im Süden Italiens beschreibt. Seine beiden letzten Werke sind „La paranza dei bambini“ (2016) und zusammen mit Giovanni di Lorenzo „Erklär mir Italien! Wie kann man ein Land lieben, das einen zur Verzweiflung treibt?“ (2017).