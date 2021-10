Am RNZ-Sportforum am kommenden Montag um 19 Uhr im Hörsaal des ISSW im Neuenheimer Feld 700 nehmen teil: Heidelbergs Sportkreis-Vorsitzender Gerhard Schäfer, Uwe Hollmichel als Vorsitzender des Mehrspartenvereins SG Heidelberg-Kirchheim, der langjährige Fußball-Manager Otmar Schork (früher SV Sandhausen, nun 1. FC Magdeburg), Marathonläufer Marcus Imbsweiler von der TSG 78 Heidelberg, Gert Bartmann vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung und der langjährige Landtagsabgeordnete Karl Klein aus Mühlhausen. Anmeldungen per Internet über die Homepage: www.sportkreis-heidelberg.de. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt. Es gelten die 3-G-Regeln.