Von Daniel Hund

Heidelberg. Einfach so vorbeigehen? Beim Volvo C40 fällt das schwer. Denn wer auf stylishe Autos, auf PKWs, die sich von der Maße abheben, steht, der dürfte sich am Auftritt diesen Schweden erfreuen. Gut, es ist mal wieder so ein Crossover-SUV, von dem gefühlt irgendwo auf der Welt täglich ein neues Modell vom Band läuft.

Aber was für eins: Bei der Front hat Volvo voll reingeknallt. Die Scheinwerfer im Thors-Hammer-Design werkeln in Pixel-LED-Technik. Abgerundet wird die Frontpartie, die ein wenig an die Star-Wars-Filmreihe erinnert, durch den komplett verkleideten Kühlergrill, der in Wagenfarbe gehalten ist. Am Heck stehen die hochgezogenen Scheinwerfer im Blickpunkt. Sie sorgen vor allem bei Nacht für ein beeindruckendes Lichter-Feuerwerk.

Hintergrund Volvo C40 Recharge Twin Motor: 2 Elektromotoren; Batterietyp: Lithium-Ionen-Akkumulator; Kapazität: 78 kWh; [+] Lesen Sie mehr Volvo C40 Recharge Twin Motor: 2 Elektromotoren; Batterietyp: Lithium-Ionen-Akkumulator; Kapazität: 78 kWh; maximale Leistung (kW/PS): 300/408; maximales Drehmoment (Nm): 660 bei 0 – 4350/min; Antrieb: Allrad; Getriebe: Ein-Gang-Getriebe; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 4,7; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 180; Leergewicht (kg): 2207; Testverbrauch (kWh): 21,9; Test-Reichweite: 402; Länge x Breite x Höhe (m): 4,44 x 2,03 x 1,60; Preis (Euro): 57.650.

[-] Weniger anzeigen

Erhältlich ist der C40 nur als Elektro-Renner. Und das mit dem Renner ist in diesem Fall wirklich wörtlich zu nehmen. Denn der Testwagen, C40 Recharge Twin Electric genannt, kann abgehen wie Schmidts Katze. Zwei Elektromotoren, die es jeweils auf 204 PS bringen, und somit über 400 Pferdestärken freisetzen, schieben das schnittige SUV-Coupé in 4,7 Sekunden auf Landstraßentempo.

Das ist beeindruckend, wurde während der RNZ-Testrunden aber nicht ausgetestet. Schließlich ist vorausschauendes Gleiten in einem E-Flitzer das neue Schnell. Zufrieden ist man nur, wenn man ab und an mal wieder einen neuen Reichweiten-Rekord aufstellt. Und eins vorneweg: Dieser Volvo kann nicht nur rasend schnell, er kann auch recht weit.

Nach WLTP sollen bis zu 444 Kilometer am Stück drin sein. Anfang März war dieser Wert rings um Heidelberg nicht zu knacken. Hier war nach knapp über 400 Kilometern, die überwiegend auf der Landstraße abgespult wurden, Schluss. Hätte der Test im Juni oder Juli, bei entsprechend wärmeren Temperaturen, stattgefunden, wären die 444 Kilometer aber realistisch gewesen. Bei angepasster Fahrweise – ohne Bleifuß-Ausritte auf der Autobahn – könnte man wohl auch an der 500er-Marke kratzen. Der Durchschnitts-Verbrauch lag bei 21,9 kW/h.

Zum Laden: Das Herzstück ist eine 78 kW/h-Batterie, die an einer Schnell-Ladestation – wenn man denn mal eine findet, die auch wirklich dauerhaft funktioniert – in rund 40 Minuten wieder zu 80 Prozent aufgeladen ist. An DC-Ladesäulen kann mit bis zu 150 kW gearbeitet werden. An der Wallbox sind’s 11 kW.

Hört sich alles super an, aber einfach mal einsteigen und losfahren? Für einen C40-Neuling recht kompliziert. Beim ersten Mal kommt man sich vor, als müsste man den Rasenden Falken – um im Star-Wars-Sprachgebrauch zu bleiben – bedienen. Schlüssel umdrehen, Startknopf drücken? Nicht in diesem Gleiter.

Es gibt keinen Schlitz und auch keinen Knopf. Im C40 ist da lediglich der Automatikschalter. Also: Vorwärts- oder Rückwärtsgang rein, Gaspedal antippen – los geht’s. Erst verwirrend und dann doch so einfach.

Der Innenraum ist Volvo-typisch. Hochwertig und aufgeräumt trifft es ganz gut. Zum ständigen Begleiter wird ein 9,0 Zoll großer Touchscreen. Sehr fein: Ein ausgeklügeltes Harman-Kardon-Soundsystem mit 13 Lautsprechern, das für eine imposante Klang-Kulisse sorgt. Praktisch: das digitale Cockpit.

Doch all das hat auch seinen Preis: Die Twin-Motor-Variante startet ab 57.650 Euro. Günstiger (48.850 Euro) wird’s wenn man sich für den Single Motor entscheidet, der hat dann "nur" 231 Pferdestärken unter der Haube und muss ohne Allrad-Power klar kommen.