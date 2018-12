Bad Rappenau. (end) Tot aufgefunden wurde bereits am zurückliegenden Donnerstagvormittag eine 45- Jahre alte Frau, die sich in einer Pension in der Kurstadt einquartiert hatte. Die Tote war am vergangenen Dienstagnachmittag zusammen mit einem zunächst unbekannten Mann angereist und hatte für zwei Tage im Voraus die Übernachtungen bezahlt.

Nachdem der Wirtin aufgefallen war, dass keine Geräusche aus dem Zimmer mehr zu hören waren und auf Klopfen niemand reagierte, betrat sie den Raum und fand dort die 45-Jährige tot im Bett liegen.

Die Leiche wies am Handrücken eine frische Einstichstelle auf, was nach Mitteilung der Heilbronner Polizei auf eine Heroinintoxikation hinwies. Der Begleiter der Frau war nach den ersten Erkenntnissen bereits am Nachmittag des 4. Januar mit seinem Auto weggefahren. Die Fahndung nach dem Mann dauerte bis vorgestern an. Am Montagvormittag meldete sich ein 34-Jähriger bei der Polizei. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das im nördlichen Landkreis wohnende Paar geplant hatte, sich gemeinsam durch den "goldenen Schuss" mit Heroin im Zimmer der Bad Rappenauer Pension das Leben zu nehmen.

Der 34-Jährige, welcher nach Polizeiangaben bereits Erfahrungen mit Drogen hatte, gab gegenüber den Ermittlungsbeamten an, das erforderliche Rauschgift einige Zeit zuvor in Holland gekauft zu haben. An jenem Dienstagabend injizierte er zuerst seiner Freundin, welche nach dem bisherigen Ermittlungsstand noch keine harten Drogen konsumiert hatte, einen Teil des Heroins und spritzte sich den Rest des Rauschgiftes danach selbst. Als er am nächsten Morgen aufwachte, lag die 45-Jährige leblos neben ihm im Bett. Er selbst hatte die Injektion überlebt und fuhr danach mit seinem Auto ziellos durch die Gegend. Wegen akuter Selbstmordgefahr wurde der 34-Jährige in der Psychiatrie untergebracht.

Die Gründe für den geplanten gemeinsamen Freitod sind derzeit noch nicht bekannt. Nach Angaben von Polizeisprecher Harald Schuhmacher ist ebenfalls noch nicht geklärt, weshalb sich das Paar ausgerechnet Bad Rappenau für den gemeinsamen Freitod aussuchte.

"Wir gehen davon aus, dass der 34-Jährige seiner Freundin aktiv beim Freitod geholfen hat, das würde den Straftatbestand der Tötung auf Verlangen erfüllen", betont Schumacher. Die Ermittlungen dauern noch an.