Sinsheim-Steinsfurt. (tk) Besonderer Gast zur Lerchennest-Ausstellung "Erziehung im Widerstreit" anlässlich des 300. Geburtstags Friedrichs des Großen: Staatsminister Bernd Naumann, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, stattete dem Verein auf dem Weg zum Neujahrsempfang der CDU-Landtagsabgeordneten Elke Brunnemer einen gar nicht so kurzen Besuch ab.

Und erwies sich als profunder Kenner der Thematik, dem auch zum Schriftbild des Schülers Friedrich II. mehr als nur das passende Bonmot einfällt. Amüsiert verfolgte ein Kreis geladener Gäste - unter ihnen die Landtagsabgeordneten Brunnemer und Funk, die Sinsheimer Verwaltungsspitze, die Bewerber ums Oberbürgermeisteramt sowie zahlreiche Gemeinderäte und Mitglieder des Geschichtsvereins - wie sich Neumann und Museumsleiter Hans-Ingo Appenzeller die Bälle zuspielten.

Von Ungefähr kommt's nicht: Neumann ist unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der Stiftung preußischer Kulturbesitz sowie der Berliner Schlösser und Gärten. Der Realschullehrer im früheren Leben kam 1942 in Elbing zur Welt, was man Westpreußen zuordnen würde. Auch ließ der politische Routinier, der auf Einladung des hiesigen Bundestagsmanns Dr. Stephan Harbarth in den Kraichgau gereist war, etwas hier. Nämlich die erste Unterschrift im eigenen Ausstellungsabschnitt des Lerchennest-Gästebuchs. Ohne schweren Kolbenfüller, sondern mit unprätentiösem Filzschreiber, beschied der Staatsmann dem Museum, "ein Juwel der Kultur und Geschichte" sei. Den Freunden des Lerchennestes gebühre besonderer Dank für die Aufrechterhaltung des preußischen Erbes.

Kein zweites Museum befasse sich nach Neumanns Kenntnis so umfassend mit Friedrich, an den die üblichen Schauen in der Regel lediglich episodenhaft erinnerten. Gut weg kam bei dem CDU-Mann auch die Kooperation Stadt/Museumsverein mit viel persönlicher und finanzieller Eigeninitiative auf beiden Seiten. "Kultureller Reichtum begründet sich nicht nur durch die Leuchttürme der Metropolen", wusste auch Dr. Stephan Harbarth. "Wir sind aber keine Bastion", beschrieb Hans-Ingo Appenzeller des Selbstverständnis des Lerchennestes. Absichtlich nehme man auch keine Wertung vor. Besucher sollten sich ihr eigenes Für und Wider zu Preußen und zum Preußischen beim Rundgang ersinnen.