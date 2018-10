Von Ralf März

Angelbachtal/Mühlhausen. Am Ortsrand von Mühlhausen sind in den letzten Wochen die Bagger wieder angerückt. Hintergrund ist der Startschuss für den zweiten Bauabschnitt der Ortsumgehung der Bundesstraße 39, die ab Mitte des Jahres 2013 die Ortsdurchfahrt von Mühlhausen deutlich entlasten soll. Der Spatenstich zum ersten Abschnitt erfolgte bereits im Mai 2009, zwischenzeitlich ruhten die Arbeiten, da die Bundesmittel für die Finanzierung nicht zur Verfügung standen. Diese sind zwischenzeitlich gesichert, und nach den Ausschreibungen im November 2011 wurden jetzt an verschiedenen Stellen mit dem Weiterbau begonnen.

Deutlich sichtbar sind die Vorbereitungen für den Bau einer großen Brücke über den Kreisverkehrsplatz am Ortsausgang neben den Supermärkten. Für das knapp 60 Meter lange, dreifeldrige Brückenbauwerk werden derzeit die Fundamente für die beiden Stützen und die Widerlager errichtet. Dies kann weitgehend unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt werden. Für die spätere Herstellung des Brückenüberbaus mit Spannbetonfertigteilen werden dann vereinzelte Verkehrseinschränkungen, in erster Linie an Wochenenden, notwendig sein. Das gesamte Bauwerk wird voraussichtlich dieses Jahr fertig gestellt.

Eher im Verborgenen laufen die Arbeiten an der Trassenführung zwischen der Kreisstraße 4172 nach Östringen und dem Anschluss an der bestehenden Bundesstraße 39 beim Stausee. Hier werden zunächst Rodungsarbeiten durchgeführt, erläuterte das Regierungspräsidium Karlsruhe. Sofern die Witterungsverhältnisse es zulassen, beginnen unmittelbar danach die umfangreichen Erdarbeiten.

Insgesamt müssen aufgrund der Topografie etwa 200.000 Kubikmeter Boden bewegt werden. Etwas mehr als die Hälfte der Erdmassen wird innerhalb der Maßnahme in Straßendämmen sowie einem ortsseitigen Lärmschutzwall eingebaut. Weiter müssen auch noch zwei kleinere Brücken für die Überführung der neuen Bundesstraße über zwei Wirtschaftswege gebaut werden.

18,47 Millionen Euro soll das 4,2 Kilometer lange Straßenbauwerk nach Schätzung des Regierungspräsidiums Karlsruhe kosten.

Der Aufwand für das Projekt, dessen Planungen bereits in den 70er Jahren begonnen wurden, ist groß: Insgesamt sind acht neue Brückenbauwerke, eine Stützwand mit rund 126 Metern Länge und der Umbau der Straßenbrücke an der K4271 (Richtung Tairnbach) über den Angelbach zur Aufnahme eines Geh- und Radweges erforderlich. Ausgleichsflächen für die gerodeten Bäume mussten angelegt und etwa 295.000 Kubikmeter Boden bewegt werden.

Mit der Fertigstellung der gesamten Maßnahme ist voraussichtlich Mitte 2013 zu rechnen.