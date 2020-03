Diese Riesenseeadler sind zum Überwintern in das Land Japan gekommen. Foto: kyodo/dpa

Diese Vögel leben in Ostasien - zum Beispiel in Ländern wie Russland, China und Japan. Oft halten sie sich an Gewässern auf. Denn sie ernähren sich vor allem von Fisch sowie Wasservögeln, Kleinsäugern und Aas.

Die Tiere gelten als die größten Seeadler der Welt. Ihre Flügelspannweite beträgt bis zu 2,8 Meter. Die Männchen wiegen bis zu sechs Kilogramm, die Weibchen sogar bis zu neun Kilogramm - das ist so viel wie neun Packungen Milch.