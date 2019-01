Heidelberg/Neckargemünd. (pol/mare) Nichts Gutes bedeutete das klingelnde Telefon am Mittwoch für drei Heidelbergerinnen und einen Mann aus Neckargemünd. Sie bekamen Anrufe von Trickbetrügern, wie die Polizei mitteilt.

Eine 65-jährige Heidelbergerin wurde am Mittwochmorgen kontaktiert. Der Anrufer gab sich als Polizist des Reviers Heidelberg-Mitte aus und sagte vor, dass ein Haftbefehl gegen sie vorliegen würde. Er teilte der 65-Jährigen die Telefonnummer eines vermeintlichen Mitarbeiters des Bundeskriminalamts mit, von welchem sie weitere Informationen bekomme. Die 65-Jährige folgte den Anweisungen des vermeintlichen Polizisten und rief bei der "BKA-Nummer" an. Dort wurde ihr erzählt, dass in der Türkei ein Haftbefehl vorliegen würde.

Der Betrüger drohte, dass die Frau 15.000 Euro Strafe zahlen müsse, wenn sie jemanden von dem Vorfall erzähle. Da wurde es der 65-Jährigen zu bunt - sie legte auf und alarmierte die echte Polizei.

Am Nachmittag versuchten die Betrüger dann bei zwei weiteren Heidelbergerinnen ihr Glück. Diesmal per Enkeltrick. Eine Frau bemerkte den Schwindel sofort und legte auf. Der anderen Frau gaukelten die Betrüger vor, in finanzieller Not zu sein und Geld zu brauchen, um ein Haus bezahlen zu können. So wollten sie an Infos über das Vermögen kommen. Doch hier nun endete der Betrugsversuch, die Frau beendete das Gespräch und rief die richtige Polizei.

Dasselbe Szenario spielte später auch nochmals in Neckargemünd ab. Doch auch hier endete es damit, dass ein 86-jähriger Mann echten Polizisten vom Versuch der Betrüger erzählte.