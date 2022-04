Wegen einer anonymen Bombendrohung musste eine Sitzung des Stadtrates Simmern im Rhein-Hunsrück-Kreis am Mittwochabend unterbrochen werden. Spürhunde der Polizei hätten aber keinen Sprengstoff finden können, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Die Stadthalle, in der die Sitzung stattfand, konnte demnach noch am Abend wieder freigegeben werden.