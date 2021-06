Spätzle mit Spinat

Zutaten für 2 bis 3 Portionen:

250 g Spätzle

300 g Spinat

250 g braune Champignons

1 Zwiebel

100 ml Sahne

50 g Berg- oder anderer Hartkäse

Öl

Salz und Pfeffer

Zunächst die Spätzle entsprechend der Packungsanweisung bissfest garen. Alternativ kann man die Spätzle auch selbst zubereiten und schaben. Spinat putzen und waschen. Zwiebel schälen und fein würfeln. Die Pilze säubern und je nach Größe vierteln oder in nicht zu große Würfel schneiden.

Öl in einer Pfanne erhitzen, Pilze scharf anbraten, Zwiebeln andünsten und Spinat dazugeben. Den Deckel auflegen, bis der Spinat in sich zusammengefallen ist. Sahne und Käse dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Abschließend die fertig gegarten Spätzle mit einer Schaumkelle direkt aus dem Wasser zum Spinat in die Pfanne geben. Die Spinat-Spätzle auf Teller verteilen und servieren.