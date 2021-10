Kürbis-Risotto mit Bacon-Chips

Zutaten für 4 Portionen:

300 g Risottoreis

1 kg Kürbis (Hokkaido)

2 rote Zwiebeln

6 getrocknete Tomaten

2 frische Zweige Rosmarin

2 gehäufte TL Koriander

2 Knoblauchzehen

1 Chilischote

8 Scheiben Bacon

Pinienkerne

Olivenöl

150 g Parmesan frisch gerieben

Salz und Pfeffer

Zunächst den Kürbis gründlich heiß abwaschen, mit einem Küchenhandtuch trockenreiben, anschließend halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch in einen Zentimeter große Würfel schneiden. Dann die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Die getrockneten Tomaten, Chilischote und Knoblauch klein schneiden und in eine Schüssel zum Kürbis geben. Anschließend einen guten Schuss Olivenöl, Salz, den gewaschenen und gehackten Rosmarin, Koriander sowie frisch gemahlenen Pfeffer unterrühren und das Ganze eine Stunde marinieren.

Und so geht es weiter: Einen Topf auf den Herd stellen, erhitzen und die Kürbis-Mischung mitsamt der Marinade in den Topf geben und kurz anbraten. Wichtig ist, dass der Topf groß genug ist. Den Reis trocken dazugeben und immer schön rühren, bis der Reis glasig ist. Dann immer wieder mit etwas heißem Wasser ablöschen und einkochen lassen.

Die Baconstreifen auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech auslegen und im vorgeheizten Ofen bei 230 Grad knusprig backen. Das geht relativ schnell. Also bitte im Auge behalten. In der Zwischenzeit die Pinienkerne fettfrei in einer Pfanne anrösten und zur Seite stellen.

Wenn der Reis gar ist – was je nach Sorte in der Regel nach etwa 15 Minuten der Fall ist – sollte das Ganze eine cremige Konsistenz und der Reis noch etwas Biss haben. Jetzt muss nur noch der geriebene Parmesan untergehoben werden und das Risotto zusammen mit den Bacon-Chips und mit Pinienkernen bestreut serviert werden. Fertig ist das Kürbis-Risotto mit knusprigen Bacon-Chips.