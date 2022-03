Seinen 62. Geburtstag wird ein Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis vermutlich so schnell nicht vergessen: Der Mann war nach einer ausgiebigen Feier so betrunken, dass er am Dienstag in Weinheim mit seinem Damenfahrrad ein geparktes Auto rammte und danach samt Rad so unglücklich unter den Wagen rutschte, dass er von Einsatzkräften befreit werden musste, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.