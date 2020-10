Anreise: Der Rennsteig kann komplett mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkundet werden. Mit dem ICE von Mannheim nach Erfurt, weiter mit dem Rennsteig-Express (www.rennsteigshuttle.de) direkt zum Rennsteig-Bahnhof. Zahlreiche Buslinien verbinden die einzelnen Ortschaften, dabei hilft ein digitaler Routenplaner (www.tourenportal-thueringer-wald.de). Die Gästekarte der Unterkunft gilt als Fahrschein (www.thueringer-waldcard.de). Komplett und ohne Gepäck lässt sich der Rennsteig in sechs bis neun Tagesetappen erwandern (www.wandern-in-thueringen.info).

Übernachten:Sehr persönlich geführt und ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen ist das Hotel Gastinger in Suhl/ Schmiedefeld (www.Hotel-Gastinger.de). Die Zimmer und Suiten (ab 94 Euro) sind individuell eingerichtet, in Restaurant und Biergarten lässt es sich vorzüglich speisen, eine große Wiese mit Panoramablick lädt zum Verweilen. Wer lieber in einer Ferienwohnung übernachtet, ist bei Heinrich Meusel, dem "Heu-Heinrich", im Ferienhaus "Arnika" in Eisfeld/ Friedrichshöhe, gut aufgehoben (www.pension-arnika.de). In den Wohnungen (ab 135 Euro) haben Familien ab zwei Personen viel Platz. Wander- und Radwege beginnen direkt am Haus; entspannen kann man im Wellnessbereich samt Heubad.

Infos: www.thueringen-entdecken.de