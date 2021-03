Reilingen. (pol/lyd) Am frühen Montagmorgen geriet in Reilingen ein Auto während der Fahrt in Brand.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 55-Jähriger kurz vor 6 Uhr mit seinem Ford Cougar im Heidelberger Weg, in Höhe des Friedhofs unterwegs, als plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen.

Auf dem dortigen Parkplatz stoppte er und verließ sein Fahrzeug. Das Fahrzeug geriet in Vollbrand und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Reilingen gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Brandursache war nach derzeitigem Erkenntnisstand ein technischer Defekt. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.