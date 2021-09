Reiseziel:Die italienische Region Marken (ital. "Le Marche") schließt sich an der Adria südlich an die Romagna an. Pesaro ist ein guter Ausgangspunkt für Trüffeltouren und liegt nur ca. 40 Kilometer südlich von Rimini. Die Küste der Marken gilt als die schönste an der Adria. Das gewellte Hinterland, genannt Montefeltro, erinnert an die Toskana – mit deutlich weniger Rummel.

Sehenswert: Urbino, Juwel der Renaissance, ist sicherlich einer der schönsten Orte in Italien. Gubbio zeigt sich als eine der besterhaltenen mittelalterlichen Städte Italiens. Dazu bietet sich eine Landschaftsfahrt rund um den berühmten Montefeltro an, mit herrlichen Blicken über die Adriaküste und auf San Marino.

Trüffelmesse: Die 56. Nationale Trüffelmesse Italiens ist ein großer Freiluft-Trüffelmarkt in den Altstadtgassen von Acqualanga. Er findet am 24., 30., 31. Oktober und am 1., 6., 7., 13. und 14. November statt (www.acqualagna.com/fiera-nazionale/).

Allgemeine Auskünfte: Italienische Zentrale für Tourismus ENIT in Frankfurt, Telefon 0 69/23 74 34, Homepage: www.enit.de