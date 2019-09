Jörg Keller hat eine Buchhändlerausbildung in der Landeshauptstadt Stuttgart absolviert, dann ein Studium an der PH-Ludwigsburg. Sein Referendariat absolvierte er an der Realschule Buchen. Seit 11. September 2009 ist er an der Realschule Eberbach tätig, seit 1. Mai ist er Konrektor.