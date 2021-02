Verhinderter BVB-Schreck

Die Duplizität der Ereignisse verhieß nichts Gutes. Rückblick: Beim vormaligen Gastspiel der Hoffenheimer in Dortmund nahm ein Fußball-Märchen seinen Lauf. Andrej Kramaric traf beim 4:0 gleich vierfach und schoss die TSG in die Europa League. Seine Gala-Form rettete er über die kurze Sommerpause, traf in den ersten fünf Pflichtspielen der neuen Runde achtmal und war ligaweit d a s Thema vor dem Hinspiel gegen den BVB.

Dann kam Corona. Kramaric musste kurzfristig passen, erkrankte, fiel wochenlang aus. Und irgendwie geriet ganz "Hoffe" aus der Spur. Nun schien der Kroate mit fünf Treffern und einer Vorlage in den vergangenen vier Spielen pünktlich zur Rückkehr an den Ort seines Viererpacks wieder in Form – und fiel erneut aus: Knöchelprobleme. Der 29-Jährige war im Training umgeknickt. Über die Schwere der Verletzung konnte die TSG auf RNZ-Nachfrage am Sonntag noch keine Angabe machen. Das Hinspiel ging ohne BVB-Schreck Kramaric 0:1 verloren. Diesmal hätte 1899 einen Sieg verdient gehabt. Bleibt zu hoffen, dass Kramaric nicht allzu lange ausfällt, seine Torlaune beibehält – und die TSG endlich wieder dauerhaft in die Spur findet. nb