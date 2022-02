Hanau/Birstein (dpa/lhe) - Die beiden Männer kamen in Untersuchungshaft. Sie sollen im großen Stil mit dem Rauschgift gehandelt haben. Bei den Durchsuchungen in Birstein am Donnerstag entdeckten die Beamten zudem mehrere Tausend Euro Bargeld und verbotene Waffen. Die Ermittler waren den Verdächtigen seit Monaten auf der Spur.

Polizeibericht