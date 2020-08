Übernachten: Entlang der Radroute finden sich alle Arten von Übernachtungsmöglichkeiten. Das Hotel Lamm, Hauptstr. 59, befindet sich in einem schönen Fachwerkhaus mitten in der historischen Altstadt von Mosbach. Alle Zimmer wurden erst 2019 komplett renoviert und sind nach einem langen Tag auf dem Velo auch bequem mit dem Aufzug zu erreichen. Das Restaurant bietet regionale Küche aus dem Odenwald an. Ein Einzelzimmer mit Frühstück gibt es ab 55 Euro, www.lamm-mosbach.de

Essen & Trinken: Schon Mark Twain lobte die gute Küche in Hirschhorn, wo er eine wunderliche Nacht im Gasthof "Zum Naturalisten" verbracht hat. Den gibt es heute zwar nicht mehr, doch die Einkehr in einem der Restaurants in der schönen Altstadt lohnt sich nach wie vor. Zum Beispiel im "Hirschhorner Kartoffelhaus", Hauptstr. 35, das sich, wie der Name schon verrät, der Knollenfrucht verschrieben hat. Ganz gleich ob als Fleischliebhaber oder Vegetarier. Hier kommen alle auf den Geschmack, www.kartoffelhaus-hirschhorn.de

Vier Etappen Neckarradweg: Die erste Etappe, die in diesem Artikel im Mittelpunkt steht, erstreckt sich von Mannheim, wo der Neckar in den Rhein mündet, bis hin zur Fachwerkstadt Mosbach, was einer Strecke von circa 83 Kilometern entspricht. Mosbach liegt im Tal der Elz, einem rechten Nebenfluss des Neckars. Von Obrigheim am Hauptradweg sind es allerdings nur etwa vier Kilometer bis dorthin. Auf der Seite www.neckartalradweg-bw.de kann man sich vorab über die 366 Kilometer lange Strecke, ihre Highlights und Anforderungen informieren.