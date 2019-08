Name: Quentin Jerome Tarantino

Geboren am 27. März 1963 in Knox-ville, Tennessee

Ausbildung: Brach als 15-Jähriger die High School ab und begann eine Schauspielausbildung. Später jobbte er in einer Videothek und schrieb erste Drehbücher. In Sundance besuchte er einen Regie-Workshop von Robert Redford.

Filmkarriere: Der US-amerikanische Filmemacher und Drehbuchautor verfasste Anfang der 1990er-Jahre das Skript zu "Reservoir Dogs - Wilde Hunde". Der Film wurde auf dem Sundance Film Festival gezeigt. 1993 begann Tarantino mit den Dreharbeiten zu "Pulp Fiction", seinem zweiten Spielfilm, der ein sensationeller Erfolg wurde. Nach "Jackie Brown" (1997) kam das Racheepos "Kill Bill" 2003 und 2004 in zwei Teilen ins Kino. Es folgten "Grindhouse" (2007), "Inglourious Basterds" (2009), "Django Unchained" (2012), "The Hate᠆ful Eight" (2015) und nun "Once upon a time in Hollywood" (2019, nominiert für die Goldene Palme).

Auszeichnungen: Zwei Oscars und Golden Globes, Gewinner der Goldenen Palme der Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Allein "Pulp Fiction" erhielt etliche Preise (etwa die Goldene Palme, den Oscar für das beste Drehbuch und sechs weitere Nominierungen). 2011: "César d’honneur" für das Lebenswerk; 2015: Stern auf dem "Walk of Fame".

Privates: Tarantino ist seit November 2018 mit der israelischen Sängerin Daniella Pick verheiratet.