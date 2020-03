An diesem Wochenende treffen gleich mehrere Teams aus der unteren Hälfte aufeinander. Der Tabellenletzte SC Paderborn etwa spielt an diesem Freitag gegen den 1. FC Köln. Am Samstag hat Hertha BSC den SV Werder Bremen zu Gast. Und am Sonntag spielt der FSV Mainz 05 gegen Fortuna Düsseldorf.

Solche Spiele sind für die Vereine besonders wichtig. Sie können nicht nur Punkte gegen den Abstieg sammeln. Sie können sich auch in der Tabelle von ihrem Gegner absetzen oder den Rückstand verkürzen.

Am Ende der Saison steigen immer zwei Vereine in die zweite Liga ab. Ein weiteres Team kann sich noch in zwei Entscheidungsspielen retten.