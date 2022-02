Im Fall des Polizisten, der seine Ehefrau vor einem Einkaufsmarkt in Kirchheim unter Teck tötete, untersuchen die Ermittler das Geschehen vor der Tat genauer. Es gebe Hinweise, dass die 58-Jährige bereits zuvor von ihrem Mann bedroht worden sei und sie dies auch Personen aus dem dienstlichen Umfeld des 59-Jährigen mitgeteilt haben soll, teilte die Polizei am Freitag mit. Es wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Der 59-Jährige arbeitete beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, nun müsse geklärt werden, wem was bekannt gewesen sei.